Wiesbaden/München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hätte beim SV Wehen Wiesbaden vermutlich ewig weiterspielen können. Ein Tor wäre aber auf beiden Seiten wohl nicht gefallen. "Beide Mannschaften hätten noch eine Stunde weiterspielen können. Da wäre von den Toren her nichts passiert", meinte der Münchner Kapitän Jesper Verlaat nach dem torlosen Remis am Mittwoch in der 3. Fußball-Liga. "Aber den Punkt nehmen wir sehr gerne mit."