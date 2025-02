Gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben die Münchner, die in der Heimtabelle sogar Schlusslicht sind. Nach der Klatsche in Dresden kündigte Glöckner Änderungen in der Startelf an. "Definitiv" werde es diese geben. So wird Philipp Maier starten. Leroy Kwadwo, Raphael Schifferl und Morris Schröter fallen dagegen weiter aus.