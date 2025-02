München (dpa/lby) - Trainer Patrick Glöckner hat für seinen abstiegsbedrohten TSV 1860 München die Wochen der Charaktertests ausgerufen. In Anlehnung an Geschäftsführer Christian Werner verkündete Glöckner vor dem Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr) bei Hannover 96 II: "Wir sind im Abstiegskampf. Wir müssen immer versuchen, unseren Mann zu stehen. Die nächsten 13 Spiele sind Charaktertests."