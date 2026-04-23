Ob es dafür ein tragbares Konzept gibt? Die Fans wollen Antworten. Eine Personalie ist sicher. Urgestein und Rekordspieler Martin Männel will bleiben. "Die Region und uns als Mannschaft hat es immer ausgezeichnet, dass wir immer wieder aufgestanden sind und Rückschläge in Stärke ummünzen konnten. Wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht, bin ich mir sicher, dass wir auch gestärkt daraus hervorgehen", sagte Männel dem MDR.