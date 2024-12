Thore Jacobsen per Foulelfmeter (37. Minute), Julian Guttau (49.) und Fabian Schubert (82.) erzielten die Tore. Die Sechziger hatten zu keinem Zeitpunkt Probleme mit den enttäuschenden und von den eigenen Fans ausgepfiffenen Hausherren. Nach einer Roten Karte gegen den Essener Tobias Kraulich in der 60. Minuten spielten die "Löwen" lange in Überzahl und gerieten nie mehr in Bedrängnis.