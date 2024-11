Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat mit der zweiten Niederlage in Folge den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen in der 3. Fußball-Liga verloren. Am 16. Spieltag unterlagen die Sachsen dem SC Verl mit 2:5 (2:4). Vor 5.713 Zuschauern überzeugten die spielerisch reiferen Gäste und siegten verdient durch die Tore von Yari Otto (9. Minute), Dominik Steczyk (24.), Timur Gayet (44.), Fabio Gruber (45.+3) und Chilohem Onuoha (90.+3).