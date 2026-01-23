3. Fußball-Liga: Keine Entwarnung bei 1860 - Trainer liebäugelt mit Neuzugang

München (dpa/lby) - Nach dem Ausfall von gleich elf Spielern in der vergangenen Woche hat Trainer Markus Kauczinski bei Fußball-Drittligist TSV 1860 München keine Entwarnung geben können. "Thomas Dähne steht wieder zur Verfügung und Thore Jacobsen hat seine Sperre abgesessen", sagte Kauczinski vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück. Im Gegenzug kommt Maximilian Wolfram als weiterer Ausfall dazu. Trotz der vielen Ausfälle hatten sich die Münchner in der Vorwoche zu einem 1:1 gegen Rot-Weiss Essen gekämpft.