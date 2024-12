3. Fußball-Liga "Kein Zuckerschlecken" für 1860 München in Essen

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat vor dem kommenden Spiel bei Rot-Weiss Essen mächtig Respekt vor der Kulisse im Stadion an der Hafenstraße. "Spiele an der Hafenstraße vor 20.000 Zuschauern sind kein Zuckerschlecken. Aber wir haben das letztes Jahr gut gemacht, uns dort den Klassenerhalt gesichert", sagte Trainer Argirios Giannikis vor dem Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga am Sonntag (13.30 Uhr).