Verlaat war jahrelang das Gesicht der Löwen. Deshalb soll der Kapitän auch entsprechend verabschiedet werden. "Wir werden leider nur einen begrenzten Platz für die Verabschiedung haben. Sie ist um 13.40 Uhr vorgesehen. Jesper Verlaat wird aber seinen Rahmen noch bekommen. Wir haben ihm angeboten, dass wir das noch machen können", sagte Pressesprecher Rainer Kmeth. Man werde sich in der nächsten Woche zusammensetzen und besprechen, wie eine Verabschiedung aussehen könnte. "Es soll ja auch das sein, was er möchte", betonte Kmeth.