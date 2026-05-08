München (dpa/lby) - Jesper Verlaat verlässt den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München nach vier Jahren ohne weiteren Einsatz. Das gab Trainer Markus Kauczinski vor dem letzten Heimspiel der Löwen am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den FC Ingolstadt bekannt. Der Niederländer steht seit September wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung. "Ich gehe nicht davon aus, dass er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt. Er reagiert auf jede Belastung. Ein lockerer Lauf ist möglich, aber keine Ballarbeit", sagte Kauczinski.
3. Fußball-Liga Kein weiterer Einsatz: 1860 verabschiedet Verlaat gesondert
dpa 08.05.2026 - 15:53 Uhr