Der frühere Unterhaching-Profi Patrick Hobsch brachte die Gäste vom TSV vor der Pause überraschend in Führung (33.), weil bis dahin eher die Gastgeber am Drücker waren. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Zunächst glich Simon Skarlatis per Foulelfmeter aus (49.), Soichiro Kozuki (54.) traf dann erneut für Sechzig. "Löwen"-Kapitän Jesper Verlaat, der schon den Strafstoß verursacht hatte, unterlief schließlich ein Eigentor (58.), was den Endstand bedeutete.