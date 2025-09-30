3. Fußball-Liga "Kein Chaos, keine Krise": Münchner "Löwen" auf Doppel-Suche

Beim Profil des neuen Trainers könne man "nicht schwarz-weiß zeichnen", sagte Paula, langjähriger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Zeitnah soll der neue Coach in oder gar vor der Länderspielpause präsentiert werden. "Das liegt auf der Hand, dass das die Zielsetzung sein sollte, um ihm einfach Zeit zu geben, die Mannschaft auf das nächste Punktspiel nach der Länderspielpause vorzubereiten", sagte der 60-jährige Paula. Wie lange er selbst als Sportdirektor und Geschäftsführer fungiere, sei die Entscheidung der Gremien. "Ich versuche, alles am Laufen zu halten."