3. Fußball-Liga "Kein Chaos, keine Krise": Münchner "Löwen" auf Doppel-Suche

München - Thomas Wörle? Peter Pacult? Michael Köllner? Oder jemand ganz anderes? Nach der aufsehenerregenden Doppel-Trennung von Trainer und Geschäftsführer wird beim TSV 1860 München vor allem kräftig über den neuen Coach spekuliert, der das Team um die früheren Bundesligastürmer Kevin Volland und Florian Niederlechner zum Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga führen soll. "Zielsetzung ist es, den neuen Trainer jetzt so schnell wie möglich zu finden und zu uns zu holen", sagte Manfred Paula, der übergangsweise den Geschäftsführerposten übernommen hat.