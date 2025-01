Hannover - Der FC Erzgebirge Aue hat im ersten Pflichtspiel unter Trainer Jens Härtel in Unterzahl eine Niederlage kassiert. Die Sachsen verloren zum Rückrundenauftakt der 3. Liga 1:2 (1:1) bei Hannover 96 II. Mit seinem zehnten Saisontor brachte Torjäger Marcel Bär die Veilchen in der zehnten Minute in Führung. Stefano Marino (32.) glich für die Hausherren nach einem schlecht verteidigten Freistoß noch in der ersten Hälfte aus.