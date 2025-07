München - Trotz des Investoren-Wirbels starten die Münchner Löwen mit riesengroßer Aufbruchstimmung in die neue Saison. Nach schwierigen Jahren in der 3. Fußball-Liga ist die Euphorie im Fanlager des TSV 1860 München enorm, obwohl die finanzielle Zukunft, mal wieder, ungewiss ist. Neben Hansa Rostock zählt der Meister von 1966 in der am Wochenende beginnenden Drittliga-Saison zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg.