Hiller absolvierte 275 Pflichtspiele

Der Schlussmann war 2008 vom FC Grün-Weiß Gröbenzell an die Grünwalder Straße gewechselt und hat sich vom Jugendspieler bis zum Profi hochgearbeitet. In der Vergangenheit hat Hiller immer wieder seinen Stammposten eingebüßt, sich aber wieder zurückgekämpft. Auch in dieser Saison, als zwischenzeitlich René Vollath die Nummer eins war.