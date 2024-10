München (dpa/lby) - Nach zwei 2:2-Unentschieden strebt der TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga bei Aufstiegskandidat Energie Cottbus ein Erfolgserlebnis an. "Wir müssen in die Partie mit heißem Herzen und kühlem Kopf reingehen, die Risiken klar abwägen. Dann können wir auch in Cottbus punkten", sagte Trainer Argirios Giannikis vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport).