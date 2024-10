Schöner war die jüngere Vergangenheit. "Natürlich erinnern wir uns an die letzte englische Woche mit neun Punkten", sagte der 1860-Coach mit Blick auf die drei Siege in Bielefeld, gegen Hannover und in Dortmund. "Wir werden versuchen, die maximale Punkteausbeute auch in dieser englischen Woche zu generieren. Wir hätten nichts dagegen", sagte Giannikis.