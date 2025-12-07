3. Fußball-Liga Heimstarke "Löwen" pirschen sich oben ran

"Wir freuen uns natürlich für uns, dass wir nicht nur die Serie an gewonnenen Heimspielen fortführen konnten, sondern jetzt auch dreimal in Folge gewonnen haben. Das ist natürlich gut fürs Gefühl", sagte Kauczinski nach dem schon mühevollen, aber insgesamt verdienten 3:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt 05. Es war das vierte siegreiche Heimspiel unter Kauczinski, mit dem sich die "Löwen" immer mehr an die Aufstiegszone heranpirschen.