Aue - Auch das zweite Heimspiel mit Trainer Jens Härtel brachte keinen Sieg. Erzgebirge Aue verhinderte dank einer Einzelaktion von Mika Clausen in der 89. Minute wenigstens die Heimniederlage. Beim 1:1 (0:1) gegen Alemannia Aachen zeigten die Sachsen eine schwache Leistung. Daouda Beleme (10. Minute) hatte die Gäste früh in Führung geschossen. Danach passierte nicht viel in der Begegnung. Aue fällt auf Rang elf der Tabelle zurück.