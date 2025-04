München (dpa/lby) - 1860 Münchens Trainer Patrick Glöckner blickt ohne Revanchegelüste auf seine Rückkehr nach Rostock. "Es hat mir für meine Entwicklung gutgetan, so etwas zu durchleben, so eine unangenehme Situation mitzumachen. Trotzdem ist es ein großartiger Verein mit einer extremen Wucht", sagte Glöckner vor dem Gastspiel seiner "Löwen" am Freitag (19.00 Uhr) beim FC Hansa Rostock. Glöckner war nur zehn Spiele von November 2022 bis März 2023 Coach in Mecklenburg-Vorpommern.