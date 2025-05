Glöckner: Wer sich hier nicht wohlfühlt...

Die Richtung verriet Glöckner nicht. "Das muss dann Christian Werner machen, wenn es so weit ist", sagte der 48-Jährige und verwies damit an Geschäftsführer Werner. Das klang sehr nach baldiger Vertragsverlängerung. Wer sich beim TSV 1860 München mit den Fans, dem Umfeld und in der Stadt nicht wohlfühle, "dem kann man auch nicht helfen".