Torschütze: Haben uns das Glück erarbeitet

Laurin Ulrich brachte die Stuttgarter in der 57. Minute verdient in Führung. Der Ausgleich für die Münchner durch Thore Jacobsen (68.) fiel vor 15.000 im ausverkauften Grünwalder Stadion überraschend. "Wir haben uns das Glück am Ende ein bisschen erarbeitet. Auf einem Punkt kann man aufbauen", sagte Jacobsen.