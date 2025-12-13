München/Ingolstadt (dpa/lby) - Trainer Markus Kauczinski hat mit den Münchner "Löwen" einen packenden Sieg beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club gefeiert. Im Oberbayern-Duell der 3. Fußball-Liga gegen den FC Ingolstadt gewann der TSV 1860 München mit 2:1 (1:1). Durch den vierten Sieg in Serie setzten die Münchner, die nach Gelb-Rot für Kevin Volland über eine halbe Stunde in Unterzahl spielten mussten, ihre Klettertour in der Tabelle fort. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte.