Sigurd Haugen (42.) und Patrick Hobsch (59.) drehten das Spiel. Hobsch hatte den Ausgleich durch Haugen vorbereitet. Bei Hobschs Tor war Volland Wegbereiter, der wenig später vom Platz musste. Mitte der ersten Hälfte hatte der Routinier schon die Gelbe Karte gesehen. Nachdem der frühere Nationalspieler zu ungestüm mit hohem Bein in einen Zweikampf gegangen war, musste er den Platz verlassen (68.). Es war bereits sein zweiter Platzverweis in dieser Saison.