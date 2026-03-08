3. Fußball-Liga: Friedliches 0:0 bei Cottbus gegen Rostock, Aue am Abgrund

Auch wenn Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht so recht wusste, was er von der Offensivleistung seiner Mannschaft halten sollte, war er mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Vor allem mit Blick auf die noch bevorstehenden Aufgaben. Das 0:0 sei wichtig, "weil wir die letzten beiden Heimspiele zu Null gespielt haben. Auswärts punkten wir im Moment sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ein extrem schweres Auswärtsspiel. Aachen ist das Beste, was die Liga in der Art zu bieten hat, unabhängig von ihrer guten Offensive. Aber ich bin überzeugt, dass wir jetzt mit den paar Tagen Pause diese Frische haben, obwohl ich heute nicht das Gefühl hatte, dass beide Mannschaften nicht frisch waren. Aber mit dem bisschen Abstand muss das Ziel sein, da drei Punkte zu holen", sagte Wollitz.