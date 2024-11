Dabei gingen die Hausherren im Stadion an der Grünwalder Straße durch Marlon Frey (6. Minute) früh in Führung. Der Torschütze entwischte nach einem Eckball seinem Gegenspieler. Die Rostocker, die sich in den vergangenen Wochen aus der bedrohlichen Tabellenzone befreit hatten, kamen nach dem Seitenwechsel durch Alexander Rossipal (52.) zunächst zum Ausgleich. In der Schlussphase profitierten sie dann davon, dass Raphael Schifferl der Ball im eigenen Strafraum an die Hand sprang. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sigurd Haugen (81.).