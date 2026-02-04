Aue - Der FC Erzgebirge Aue begeht sein 80. Jubiläum mit einem besonderen Festakt am 4. März im Stadion. "Sämtliche Räumlichkeiten der näheren Umgebung sind in ihrer Kapazität begrenzt. Als Kumpelverein wollen wir unseren Ehrentag aber nicht in einem elitären Kreis ausgewählter Gäste feiern, sondern tatsächlich mit allen Mitgliedern, Fans und Partnern", sagte FCE-Präsident Thomas Schlesinger in einer Pressemitteilung des Clubs, "jeder soll die Möglichkeit haben, dem Verein zu gratulieren und beim Festakt dabei zu sein. Das passt eher zu uns."