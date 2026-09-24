3. Fußball-Liga: FC Ingolstadt trennt sich von Trainer-Pionierin Wittmann

Ingolstadt - Der FC Ingolstadt hat sich von Trainerin Sabrina Wittmann getrennt. Sie hatte im Mai 2024 als erste Frau eine Profimannschaft im Männer-Fußball übernommen, nach einem enttäuschenden Saisonstart in der 3. Liga musste sie nun aber gehen. "Ich hätte sehr gerne weitergemacht und den Weg mit einer Mannschaft voller außergewöhnlicher Charaktere fortgesetzt", wurde die 35-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Leider ist das Vertrauen hierfür nicht mehr da und der Verein hat sich für eine andere Lösung entschieden."