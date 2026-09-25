3. Fußball-Liga FC Ingolstadt holt Beierlorzer als Wittmann-Nachfolger

Ingolstadt - Der FC Ingolstadt hat Achim Beierlorzer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-Jährige wird Nachfolger von Sabrina Wittmann, von der sich der Fußball-Drittligist gerade erst getrennt hatte. "Mit Achim Beierlorzer konnten wir einen Trainer verpflichten, dessen Spielidee sehr gut zu unseren Vorstellungen von einem aktiven Fußball mit hoher Intensität passt", sagte Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport und Kommunikation des bayerischen Clubs. Beierlorzer sei "auch schon aus der 3. Liga aufgestiegen."