3. Fußball-Liga: FC Erzgebirge Aue sehr effizient: 2:1 gegen Essen

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit einem 2:1 (2:0)-Sieg über Rot-Weiss Essen auf Platz sechs der dritten Fußball-Liga vorgeschoben. In einem keinesfalls überzeugenden Auftritt hatte Pascal Fallmann die Gastgeber bereits nach 13 Minuten in Führung gebracht. Vor 7832 Zuschauern sorgte Marvin Stefaniak (44.) für die Halbzeitführung,.Ahmet Arslan traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zur Resultatskosmetik. Lucas Brumme sah nach dem Abpfifff wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte. Die Auer mussten ohne Trainer Pavel Dotchev auskommen, der nach der vierten Gelben Karte für diese Partie gesperrt war und von Jörg Emmerich vertreten wurde.