Verl überrollte die Erzgebirger im ersten Abschnitt. Lars Lokotsch (15. Minute), Berkan Taz (30./40.) und Dominik Steczyk (38.) hatten für eine frühe Entscheidung gesorgt. Nach dem Ehrentor durch Marvin Stefaniak (70.) stellte Anthony Barylla (71.) mit einem Eigentor den alten Abstand wieder her. Jean Seitz scheiterte in der 87. Minute mit einem Foulelfmeter an SC-Torhüter Philipp Schulze.