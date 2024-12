Aue (dpa/lby) - Ein später Doppelpack von Ex-"Löwe" Marcel Bär hat dem TSV 1860 München einen bitteren Jahresabschluss in der 3. Fußball-Liga beschert. Der Angreifer sorgte mit seinen Toren in der 88. und 90. Minute für das 1:3 (1:1) der Münchner "Löwen". Die frühe Führung der Gastgeber durch Kilian Jakob (7.) konnte vor 12.914 Zuschauern im Erzgebirgsstadion Maximilian Wolfram in der 40. Minute ausgleichen. Zum Punktgewinn reichte es aber dann doch nicht.