Ehlers wurde beim KSV Holstein Kiel ausgebildet, wechselte dann nach Bremen und wurde von dort ein Jahr an Weiche Flensburg ausgeliehen. In 94 Regionalliga-Spielen war Ehlers bei 28 Toren und 12 Assists an 40 Treffern beteiligt. Für Aues Trainer Jens Härtel ist es mittlerweile Neuzugang Nummer acht im Team.