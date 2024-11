Die erste Halbzeit hielt alles bereit, was Fußball ausmacht. Aue versuchte gegen enorm offensiv ein- und aufgestellte Gastgeber, mit Ballbesitz zum Erfolg zu kommen, die jungen Dortmunder setzen auf schnelles Umkehrspiel. Beides führte zum Erfolg, wobei die Auer durchaus Schnelligkeitsnachteile bei den Angriffen der Gastgeber offenbarten. Nach dem Rückstand hatten sie bis zum Pausenpfiff aber noch gute Möglichkeiten, selbst auszugleichen. In der 43. Minute rettete Yannik Lührs gegen Jakob auf der Linie, in der ersten Minute der Nachspielzeit klatschte ein Freistoß von Marvin Stefaniak an die Latte.