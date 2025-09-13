3. Fußball-Liga: Erzgebirge Aue verliert gegen effiziente Kölner Viktoria

Aue - Der FC Erzgebirge Aue bleibt in der Abstiegszone der dritten Fußball-Liga stecken. Gegen Viktoria Köln kassierte die Mannschaft von Aue-Trainer Jens Härtel beim 0:3 (0:2) die dritte Niederlage am fünften Spieltag. Vor 7.349 Zuschauern im Erzgebirgstadion waren die Gastgeber im ersten Spiel nach der Länderspielpause zunächst dominant, vergab aber viele Chancen. Die Gäste zeigten sich sehr effizient und kamen zum ersten Sieg in Aue überhaupt.