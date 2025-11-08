3. Fußball-Liga: Erzgebirge Aue verdient sich einen Punkt beim SC Verl

Lange Zeit haben die Sachsen Glück. Beim Spitzenteam in Verl zeigt die Mannschaft in der zweiten Halbzeit Comeback-Qualitäten.
Nach der Werbung weiterlesen
In einer turbulenten Anfangsviertelstunde gab es klarste Chancen auf beiden Seiten. Der Club aus dem Erzgebirge konnten sich bei Torhüter und Kapitän Männel bedanken, dass sie bei besten Möglichkeiten für Berkan Taz und Oualid Mhamdi (4.) sowie Besio (10.) nicht in Rückstand geraten waren. Auf der Gegenseite wuchtete Julian Guttau (8.) einen Ball aus der Distanz volley auf das Tor, doch Philipp Schulze im SC-Tor hielt ebenso stark wie sein Gegenüber.
Ab der 25. Minute übernahm Verl das Kommando und drückte die Veilchen fast durchgängig in deren Hälfte. Folgerichtig fiel auch die Führung. Auch danach gab es kaum Entlastung für die Auer Hintermannschaft.
Nach dem Wechsel zeigte sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn der Partie. Aue hielt wieder dagegen, musste aber auch aufpassen. Männel (53.) verhinderte mit einer weiteren Parade gegen Dennis Waidner einen größeren Rückstand. Es gab aber nicht mehr den Einbruch wie nach 20 Minuten. Im Gegenteil: Aue wurde mutiger, und hatte auch einige gute Chancen. Unmittelbar vor dem Ausgleich hatten bereits Jannic Ehlers (70.) und Guttau (71.) die Möglichkeiten.
Das Gegentor weckte Verl auf. Mhamdi (75.) prüfte einmal mehr Männel. In der Schlussphase gab es noch Chancen auf beiden Seiten. Der eingewechselte Erik Weinhauer vergab in der Nachspielzeit sogar den möglichen Auer Sieg um Haaresbreite.