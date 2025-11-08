3. Fußball-Liga: Erzgebirge Aue verdient sich einen Punkt beim SC Verl

In einer turbulenten Anfangsviertelstunde gab es klarste Chancen auf beiden Seiten. Der Club aus dem Erzgebirge konnten sich bei Torhüter und Kapitän Männel bedanken, dass sie bei besten Möglichkeiten für Berkan Taz und Oualid Mhamdi (4.) sowie Besio (10.) nicht in Rückstand geraten waren. Auf der Gegenseite wuchtete Julian Guttau (8.) einen Ball aus der Distanz volley auf das Tor, doch Philipp Schulze im SC-Tor hielt ebenso stark wie sein Gegenüber.