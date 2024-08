Der in Hanau geborene Loune durchlief das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt, ehe er beim "Club" einen Profivertrag unterschrieb und bisher sechs Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte. In der laufenden Saison kam der 1,80 Meter große Loune in Nürnberg nur in der Regionalliga zum Einsatz und will nun seine Chance in der 3. Liga nutzen.