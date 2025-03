Wiesbaden fordert Handelfmeter

In einer insgesamt schwachen und höhepunktarmen ersten Halbzeit mangelte es beiden Teams in der Offensive an Präzision und Kreativität. Marcel Bärs sehenswerter Heber in den Lauf von Clausen sorgte schließlich für die Auer Führung. Noch vor der Pause hätte der Torschütze erhöhen können, schob den Ball jedoch am Pfosten vorbei.