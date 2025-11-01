Wollitz: Präsidium von 1860 München hat sich entschuldigt

"Das ist erschreckend", kommentierte Cottbus-Spieler Axel Borgmann. "Ich habe Justin gefragt, er hat es mir bestätigt. Es ist traurig, dass es immer wieder Thema ist." Das Spiel sei "dann auch zweitrangig. Uns geht es darum, als Mannschaft geschlossen als Vertreter der Gesellschaft hinter unserem Spieler zu stehen. Es kommt immer und immer wieder vor, das ist traurig und schade. Ich bin froh, dass der Fan identifiziert und aus dem Stadion geholt wurde."