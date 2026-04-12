3. Fußball-Liga: Energie verliert unglücklich, Hansa hofft, Aue punktet

Gegen Ulm brachte sich seine Mannschaft nach einer 2:0-Führung und dem Anschlusstor selbst in Schwierigkeiten. Bis zum klaren Endstand musste lange gekämpft werden. "Für mich ist das 5:1 zu hoch. Ich möchte, dass wir sowas souveräner runterspielen und nicht nochmal dieses Momentum des Zitterns haben", sagte Brinkmann. Und Maximilian Krauß betonte: "Nach dem 3:1, gerade ab der 60. Minute, war das Spiel schon ein bisschen tot. Es war wenig Bewegung drin, wenig Torraumszenen. Aber dann haben wir trotzdem den Schalter nochmal umgelegt. Das zeigt den Charakter der Mannschaft."