In den ersten 20 Minuten ging es hin und her. Kilian Jakob gehörte die erste gute Chance, als er völlig frei vor dem Cottbuser Keeper Elias Bethke stand, den Ball jedoch nicht an ihm vorbeibringen konnte. Auf Gäste-Seite waren Maximilian Krauß und Timmy Thiele besonders auffällig. Beide waren auch am 1:0 in der 30. Minute beteiligt. Krauß schob den Ball in den Rückraum zu Thiele, der den Ball mit rechts aufs Tor brachte. Anthony Barylla versuchte noch zu klären, fälschte den Ball aber unhaltbar für Martin Männel ab.