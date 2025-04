3. Fußball-Liga: Dynamo zittert sich weiter Richtung Aufstieg: 2:1-Sieg

Gegentor bringt Dynamo aus dem Konzept

Der Gegentreffer drehte das Spiel. Dynamo verlor seine Souveränität der ersten 30 Minuten. Immer mehr zog man sich zurück, nach vorn ging lange Zeit nicht mehr viel. Man scheute das Risiko, wollte nicht wieder in einen Konter laufen und musste bei den wenigen Sandhäuser Angriffen zittern. Erst in der 82. Minute hatte Kammerknecht die erste klare Chance des zweiten Durchgangs, traf den Ball aber nicht richtig. Der eingewechselte Robin Meißner vergab in der Nachspielzeit mit einem Konter die größte Möglichkeit zur Entscheidung.