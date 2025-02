Aspach - Dynamo Dresden ist in der 3. Liga mächtig ins Stolpern gekommen. Beim Tabellen-15. VfB Stuttgart II verlor die Mannschaft von Thomas Stamm mit 1:2 (0:2) und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Laurin Ulrich (38. Minute) brachte die Gastgeber überraschend in Führung, nach dem Wechsel erhöhte Samuele di Benedetto (48.). Stefan Kutschke (88./Foulelfmeter) traf für Dresden nur noch zum Anschluss. Stuttgarts Mohamed Sankoh sah in der 68. Minute wegen Nachtretens die Rote Karte.