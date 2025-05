3. Fußball-Liga Dynamo patzt sich in Liga 2 - Cottbus wieder im Geschäft

Wollitz kündigte zudem an, dass sich der Verein in Bezug auf die Personalie Maximilian Krauß noch einmal äußern wird. Dessen in der vergangenen Woche bekanntgewordener Wechsel zum FC Hansa schlug öffentlich hohe Wellen und endete in einer Suspendierung des Spielers. Was Wollitz jetzt von ihm hält, machte er mit einem Satz bei "MagentaSport" deutlich: "Nicht ich habe diese Figur suspendiert, sondern Energie Cottbus hat den Herrn suspendiert."