Offensive erste Halbzeit von beiden Teams

Beide Teams suchten von Beginn an die Offensive und wurden dafür schnell belohnt. Beide Treffer in den ersten zehn Minuten fielen aus relativ spitzen Winkeln. Die Gastgeber blieben bestimmend und erarbeiteten sich weitere gute Chancen, wobei Münchens Thore Jacobsen in der 11. Minute auf der Linie gegen Aljaz Casar auf der Linie rettete. Auf der Gegenseite verhinderte Dresdens Torhüter Tim Schreiber gegen Tim Kloss (37.) das 2:2.