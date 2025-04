3. Fußball-Liga: Dynamo holt wichtigen Dreier - Cottbus patzt beim Letzten

Aue 45 Minuten unterirdisch

Dem Abstieg dürfte der FC Erzgebirge Aue wohl trotz des 1:5-Debakels beim SC Verl entgehen. Zu groß ist (noch) der Vorsprung auf die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel, auch mit Blick auf deren Restprogramm. Fragen wirft der Auftritt in Verl dennoch auf. "Die erste Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden. Das kann ich mir nicht erklären. Das war ein kompletter Systemabsturz. Wir haben defensiv viele Zweikämpfe einfach verloren", sagte Trainer Jens Härtel fassungslos.

Tatsächlich war es ab Minute 15 ein munteres Scheibenschießen der Gastgeber, bei dem einem Torhüter Martin Männel nur leidtun konnte. Allein er verhinderte, dass es nicht 7:0 oder 8:0 zur Pause stand. "Wir müssen uns entschuldigen bei den Fans. Wir müssen uns alle hinterfragen: das Trainerteam und die Mannschaft", forderte Härtel.

Die Saison und solche Auftritte wie in Verl müssen in Aue konsequent aufgearbeitet werden. Und es muss die Frage stellt werden, wer wirklich mental in den Kumpelverein passt. Um Mika Clausen, an dem Dynamo Dresden Interesse haben soll, wollen sich die Auer in jedem Fall bemühen. "Wir gehen davon aus, dass er in der nächsten Saison bei uns spielt. Wir wollen mit ihm ein Stück weit etwas entwickeln. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir wollen gern mit einem festen Kern weitermachen", sagte Sportdirektor Matthias Heidrich.