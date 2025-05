Sapina will nicht rechnen

"Irgendwas auf Sicherheit und auf Rechnen wollen wir nicht machen - das ist klar. Wir wollen dieses Spiel gewinnen", meinte Dynamo-Mittelfeld-Stratege Vinko Sapina vor dem Duell mit den Ostwestfalen. Dresden spielte zuletzt in der Saison 2021/2022 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Trotz eines starken Saisonstarts rutschte das Team immer weiter ab. Dynamo rettete sich dann auf Platz 16 in die Relegation, unterlag dort dem 1. FC Kaiserslautern und musste nach einer Spielzeit wieder in die 3. Liga absteigen.