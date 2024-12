Danach war Dynamo wieder gefordert und tat das im Stil einer Spitzenmannschaft. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Gastgeber wieder in Führung gingen. Lemmers Spannschuss aus vollem Lauf schlug unhaltbar direkt über Waldhof-Torhüter Jan-Christoph Bartels ein. Doch auch Mannheim blieb gefährlich. In der 79. Minute rettete Dynamo-Torhüter Tim Schreiber gegen Kennedy Okpala in höchster Not und auch vor Terence Boyd (90.+1) war er schneller am Ball.