Dresdens Trainer Thomas Stamm war in der zweiten englischen Woche in Serie zur Rotation gezwungen. Mit Kapitän Stefan Kutschke (Rotsperre) und Niklas Hauptmann (Gelb-Sperre) fehlten zwei Führungsspieler. Tony Menzel erhielt eine Verschnaufpause, stand ebenfalls nicht im Aufgebot. Für das Trio liefen Oliver Batista Meier, Jakob Lemmer und der spätere Torschütze Oehmichen auf. Der Personalwechsel machte sich kaum bemerkbar. Die Dresdner spielten engagiert und hielten die zweitbeste Offensive der Liga im ersten Abschnitt weitestgehend in Schach. Erst der direkte Besuschkow-Freistoß kurz vor der Halbzeit brachte die Gastgeber in Front.