Essen - Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden hat den Patzer von Verfolger Saarbrücken nur zum Teil genutzt. Am 29. Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm in einer attraktiven Partie bei Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Elbestädter haben nun drei Punkte Vorsprung auf Saarbrücken. Energie Cottbus könnte mit einem Sieg bei den Kickern vom SV Sandhausen am Sonntag bis auf einen Zähler an Dresden heranrücken.