Dynamo trifft leere Tor nicht

Das Team von FCS-Trainer Rüdiger Ziehl reagierte geschockt, fand aber mit dem Anschlusstreffer durch Sonnenberg (21.), der per Kopf ins lange Eck traf, wieder ins Spiel zurück. In der Nachspielzeit hatte Dynamo nach einem Abwehrpatzer von Sonnenberg plötzlich drei Chancen hintereinander, doch die Sachsen trafen das leere Tor nicht. So auch Daferner aus zwei Metern. Sekunden später machte es Hauptmann besser und hämmerte einen 20-Meter-Schuss direkt in den Winkel (56.). Kothers Schuss zum 4:1 (67.) wurde von Calogero Rizzuto noch abgefälscht.