3. Fußball-Liga: Dynamo Dresden lässt siegreiche Cottbuser wieder heran

Dresden kann Patzer von Saarbrücken nicht optimal nutzen

Dynamo Dresden nutzt den Ausrutscher von Verfolger 1. FC Saarbrücken nur suboptimal. Der Tabellenführer verschenkt mit dem 1:1 bei Rot-Weiss Essen erneut wichtige Zähler im Aufstiegsrennen. So konnte Energie Cottbus wieder auf einen Zähler heranrücken. Dynamo-Trainer Thomas Stamm reagierte daher genervt. "Am Ende ist es nicht entscheidend, ob Saarbrücken gestern verloren und wir nicht gewonnen haben", sagte er und fügte an: "Es ist müßig. Jede Woche bekomme ich die gleiche Frage und richtig spannend wird sie erst am letzten oder zweitletzten Spieltag. Solange wir vorne mit dran sind, ist alles möglich."